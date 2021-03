Quello di domenica contro la Juventus non sarà il primo derby della carriera di Antonio Sanabria, che ne ha già giocati a Genova - con la maglia del Genoa - e in Spagna con quella del Real Betis: nelle varie stracittadine disputate finora, però, non ha mai segnato.



Domenica Sanabria cercherà, nel suo primo derby di Torino, di sfatare questo tabù. L'avventura dell'attaccante in granata è iniziata nel migliore dei modi con due gol e un assist in quattro partite: la rete contro la Juventus sarebbe il miglior modo per proseguire bene la sua esperienza al Toro.