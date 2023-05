Mai, in carriera, Antonio Sanabria è riuscito a segnare più di 11 gol in un solo campionato. Prima di quest'anno con il Torino era riuscito a raggiungere questa cifra solamene nella stagione 2015/2016, quando giocava nella Liga indossando la maglia dello Sporting Gijon.



Ora l'attaccante ha quattro partite a disposizione per migliore il proprio record di reti in una stagione: la prima occasione è contro il Verona, la sua vittima preferita in Serie A.