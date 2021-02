Antonio Sanabria non sarà a disposizione di Davide Nicola neanche per la partita di venerdì contro il Cagliari. L'attaccante paraguaiano, infatti, è ancora positivo al Covid e per questo motivo non ha potuto nemmeno allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra.



Il Torino spera ora di poter vedere all'opera Antonio Sanabria con la maglia del Torino per la partita casalinga contro il Sassuolo del 26 febbraio.