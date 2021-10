Antonio Sanabria e Tomas Rincon potrebbero essere costretti a saltare la partita di domenica tra il Torino e il Napoli. Questo a causa degli impegni con le rispettive nazionali: entrambi giocheranno l'ultimo impegno delle qualificazioni ai prossimi Mondiali nella notte tra giovedì e venerdì.



Sanabria giocherà alle 22 (ora italiana) di giovedì in Bolivia-Paraguay, , Rincon alle 2 (sempre ora italiana) di venerdì in Cile-Venezuela. Torneranno quindi in Italia venerdì sera e potranno fare con i compagni solo l'allenamento di rifinitura sabato, alla vigilai della trasferta di Napoli.