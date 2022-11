In questa prima parte di stagione Antonio Sanabria ha trovato molto spazio nel Torino, giocando spesso titolare come terminale offensivo nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Le prestazioni dell'attaccante paraguaiano non hanno però sempre convinto (soprattutto in zona gol, sono infatti appena 2 quelli segnati) e per questo motivo non è da escludere anche una sua cessione.



Il Torino non lo inserirà nella lista dei cedibili ma, se dovesse arrivare un'eventuale offerta per lui, il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati sarebbero disposti a prenderla in considerazione.