Quattro amichevoli giocate e zero gol segnati: il momento no di Antonio Sanabria continua. L'attaccante, che in questa stagione al Torino ha eredito il numero di maglia ma soprattuto il posto in campo di Andrea Belotti, ha realizzato solamente due reti nella prima parte di stagione: un bottino decisamente troppo magro.



Neppure le quattro amichevoli giocate dal Torino nella pausa invernale del campionato, contro Espanyol, Almeria, Cremonese e Monza, sono servite a sbloccare l'attaccante.