Ora che il prestito al Benevento sta per terminare, il centrocampista brasiliano Sandro è alla ricerca di una nuova squadra: il calciatore, che è di proprietà dei turchi dell'Antalyaspor, non vorrebbe terminare la propria esperienza in Italia e per questo motivo il suo procuratore ha contattato i dirigenti del Torino, che lo avevano cercato già a gennaio.



Al momento però Sandro non è una priorità per il Torino, per questo motivo la trattativa è ora ferma: i dirigenti granata proveranno ad accelerare solamente se gli altri obiettivi di mercato dovessero sfumare.