Per Simone Zaza questa prima stagione con la maglia del Torino si sta rivelando molto più complicata del previsto: diverse panchine, tante brutte prestazioni e pochissimi gol (solamente due, entrambi al Chievo Verona). Ora, però, contro il Cagliari avrà l'occasione per cercare di salvare la stagione.



Con Andrea Belotti squalificato, sarà infatti proprio Simone Zaza il terminale offensivo della squadra di Walter Mazzarri in una partita molto importante per la corsa all'Europa, dove il Torino non potrà sbagliare se non vorrà rischiare di staccarsi dalle squadre in lotta per i vari piazzamenti europei dal quarto posto in giù.