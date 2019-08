Le possibilità che nella prossima stagione Jeremie Boga possa vestire la maglia del Torino sono sempre di meno. L'attaccante del Sassuolo piace ai dirigenti granata ma è considerato un'alternativa a Simone Verdi, vero obiettivo numero uno per l'attacco di Walter Mazzarri.



Per questo motivo la trattativa per Boga è ora ferma e potrà sbloccarsi solamente nelle ultime ore di mercato, nel caso in cui l'accordo con il Napoli per Verdi non dovesse essere trovato.