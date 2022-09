Torino-Sassuolo (sabato 17 settembre alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Pellegri. All. Juric.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.