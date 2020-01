Il Torino non molla Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese del Sassuolo continua a essere uno degli obiettivi di mercato della società granata (che già in passato lo aveva seguito) e la trattativa ora sta proseguendo, anche se a piccoli passi.



Duncan, infatti, non è considerato una priorità dal direttore sportivo del Torino Massimo Bava, anche se i contatti tra i dirigenti granata e quelli neroverdi stanno proseguendo. Il Torino, però, virerà con decisione verso Duncan solamente nel caso in cui le altre trattative (in particolare quella per Fofana dell'Udinese) dovessero naufragare.