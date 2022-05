Scatta l'operazione Dennis Praet per il Torino: come riferito Tuttosport, i granata trattano con il Leicester per il rinnovo del prestito, gli inglesi hanno aperto ma vogliono garanzie sull'acquisto a titolo definitivo del belga, per il quale il Toro avrebbe un diritto di riscatto a 15 milioni di euro (ritenuti eccessivi).