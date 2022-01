Non è certo un mistero che Gleison Bremer sia uno dei giocatori che l'Inter sta seguendo per il futuro, la società nerazzurra non è però l'unica ad aver posato i propri occhi sul difensore del Torino, autore fino a questo momento di un'ottima stagione.



Inter e Torino stanno già lavorando per trovare un accordo, la società nerazzurra potrebbe però anche avere uno sconto sul cartellino del brasiliano inserendo nella trattativa Andrea Pinamonti, uno dei centravanti che il Toro sta seguendo per l'eventuale sostituzione di Andrea Belotti.