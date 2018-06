Sono giorni caldi in casa Torino per quanto riguarda la situazioni esterni: da una parte i dirigenti granata stanno portando avanti la trattativa con la Roma per il ritorno di Bruno Peres, dall'altro stanno cercando di risolvere la questione Antonio Barreca. Nel caso il terzino sinistro, cresciuto proprio nel vivaio granata, dovesse essere ceduto, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha individuato il suo sostituto in Bruno Martella del Crotone.



Martella è stato un titolare fisso del Crotone in questa stagione, in totale ha collezionato 30 presenze in campionato e ha segnato anche un gol: proprio al Torino nella partita d'andata terminata 2-2.