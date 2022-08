Dennis Praet è sempre più vicino al Torino. Se la trattativa per il trequartista belga dovesse andare in porto, Demba Seck lascerebbe la squadra granata: il dt Davide Vagnati sta ascoltando le offerte per l'attaccante che andrebbe via dal Torino con la formula del prestito.



La società granata crede nelle potenzialità dell'attaccante e non vuole privarsene definitivamente.