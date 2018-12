Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in preparazione al derby di sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Il programma di domani prevede un’altra seduta pomeridiana, a porte chiuse.



Belle notizie fuori dal campo per il difensore brasiliano Lyanco, che è diventato papà. Questo pomeriggio, presso la clinica torinese Sedes Sapientae, è nata Maria Flor.