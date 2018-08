"A livello personale il mio obiettivo è fare la stagione più completa e migliore della mia carriera, quello collettivo è qualificarsi per l’Europa e, perché no, vincere la Coppa Italia". Non si nasconde Soualiho Meité parlando dei risultati che vorrebbe ottenere con il Torino in questa prima stagione con la maglia granata.



Rispondendo su Instagram ad una domanda di un tifosi, il centrocampista francese ha infatti ammesso di sognare l'Europa League con la maglia del Torino, contravvenendo così alla linea scelta dalla società, a quel basso profilo adottato dal presidente Urbano Cairo e dall'allenatore Walter Mazzarri nelle dichiarazioni.