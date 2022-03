In un'intervista rilasciata a Tuttosport, il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha parlato anche di Demba Seck, l'attaccante che a gennaio la società di Ferrara ha ceduto al Torino.



"Sono sicuro che Seck si imporrà. È un talento e a livello di fantasia ricorda Ilicic" ha dichiarato il massimo dirigente biancoazzurro. Fino a questo momento Seck non ha avuto molto spazio in granata ma in questo finale di campionato potrebbe trovarne di più.