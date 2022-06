Con Andrea Belotti ai saluti, il Torino nella prossima stagione dovrà trovare un nuovo capitano. Cristian Ansaldi e Gleison Bremer sono anche loro in partenza, è così che l'opzione più accreditata è Sasa Lukic ma tutto dipenderà da come si concluderà la trattativa per Rolando Mandragora.



Se il Torino dovesse riuscire a trovare l'accordo con la Juventus per il centrocampista napoletano, sarà proprio lui a ereditare la fascia da capitano da Belotti.