Venerdì 2 dicembre si giocheranno le ultime due partite del girone G dei Mondiali in Qatar. Oltre a Brasile-Camerun c'è anche Serbia-Svizzera, un vero e proprio derby tra calciatori del Torino.



Da una parte ci sono Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. dall'altra Ricardo Rodriguez: la Svizzera è seconda nel girone con 3 punti, la Serbia ne ha appena 1. In caso di vittoria la Svizzera si qualificherebbe agli ottavi, alla Serbia invece non basterà vincere ma, in caso di successo del Camerun contro il Brasile, dovrà farlo segnando almeno un gol in più rispetto alla formazione africana.