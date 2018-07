Mentre stanno proseguendo i contatti tra i dirigenti del Torino e quelli della Roma per il difensore Juan Jesus e per l'attaccante Stephan El Shaarawy, si sono del tutto interrotti quelli per il centrocampista Maxime Gonalons.



A inizio sessione di mercato, il presidente Urbano Cairo aveva chiesto informazioni per il centrocampista francese ma l'alto ingaggio percepito nella capitale dal calciatore, e l'indisponibilità ad abbassarlo secondo i parametri del Torino, hanno indotto il patron granata ad abbandonare la pista che porta a Gonalons. Quelle per Juan Jesus e El Shaarawy restano invece più vive che mai.