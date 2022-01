Uno degli attaccanti che avevano attirato l'attenzione del Torino in questa sessione di mercato è Luca Moro. Classe 2001, di proprietà del Padova ma in questa stagione si è messo in luce in serie C con la maglia del Catania. La società granata lo ha seguito con grande attenzione, prima di virare con decisione su Pietro Pellegri, ma ora l'obiettivo è definitivamente sformato.



Ad essersi assicurato il giocatore è stato infatti il Sassuolo: niente Torino quindi nel futuro di Moro.