Il ritorno di Karol Linetty alla Sampdoria è sempre più complicato: il centrocampista lascerà il Torino in questa sessione di mercato ma la squadra favorita per il suo acquisto è lo Spezia.



Linetty può essere utilizzato come contropartita tecnica per l'arrivo al Torino di Giulio Maggiore alla corte di Ivan Juric. La trattativa per il passaggio del centrocampista polacco allo Spezia è già stata avviata e potrebbe presto arrivare alla conclusione.