Tra i giocatori messi sul mercato dal Torino c'è anche Lyanco, difensore brasiliano che è reduce da una stagione negativa ma che ha comunque attirato l'interesse di diverse squadre: tra questa c'è anche il Bologna. Le possibilità che il brasiliano possa approdare in Emilia sono però sempre di meno.



Le richieste economiche del Torino sono state ritenute troppo alte dal Bologna che, per questo motivo, ha virato su Kevin Bonifazi. Per Lyanco restano però ancora vive alcune piste all'estero.