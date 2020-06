Radja Nainggolan è il grande sogno di mercato del Torino in vista della prossima stagione, portare il centrocampista belga sotto la Mole per il direttore tecnico Davide Vagnati sembra però essere sempre più complicato.



Come ha dichiarato ieri, al termine della partita proprio contro il Torino, Nainggolan preferirebbe restare al Cagliari: "​Non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno. Finisco quest'anno, poi vedremo. Se il presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sto". Il Torino un tentativo per prenderlo lo farà comunque.