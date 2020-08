Mohamed Fares e il Torino sono sempre più distanti: il terzino della Spal è seguito con interesse dalla società granata ma le alte richieste economiche del club emiliano rendono difficile un suo arrivo.



Per Fares non manca poi una folta concorrenza, formata da Lazio e Fiorentina: il Torino al momento attende sviluppi della trattativa ma il direttore tecnico Davide Vagnati si sta guardando intorno per cercare altri giocatori nello stesso ruolo.