Il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino non sembra più impossibile come appariva fino a poche settimane fa. Ne parla oggi La Stampa, che racconta di come il tecnico granata, Ivan Juric, stia cercando di avvicinare le due parti. Il Gallo aveva rifiutato l'offerta proposta dal club ma a meno di due mesi dalla scadenza del contratto, tutto rimane aperto.