Nei minuti finali di Torino-Spal il terzino granata Ola Aina è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. "Spero non si tratti di uno stiramento" aveva immediatamente dichiarato nel post partita il tecnico granata Walter Mazzarri.



Negli scorsi giorni Aina si era sottoposto a degli esami che avevano evidenziato un piccolo problema al bicipite femorale della coscia sinistra: un infortunio che lo costretto a rinunciare alla convocazione da parte della Nigeria per l'impegno dell'8 settembre contro Seychelle. I tempi di recupero di Aina non sono ancora certi: il giocatore deve infatti sottoporsi a nuovi esami il cui esito è atteso nei prossimi giorni, ma potrebbe arrivare già nella giornata di domani.