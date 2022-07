Aleksej Miranchuk è sempre più vicino al Torino. La società granata aveva cercato il trequartista russo già a gennaio ma la trattativa con l'Atalanta non era andata in porta, ora il dt Davide Vagnati sta facendo un nuovo tentativo per cercare di portare giocatore alla corte di Ivan Juric ed è vicino all'accordo.



La trattativa è a buon punto e Miranchuk potrebbe arrivare al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto a una cifra intorno ai 12 milioni di euro.