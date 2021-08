Poche ore alla fine della sessione estiva di calciomercato e il dt Davide Vagnati sta cercando disperatamente rinforzi in difesa per il suo Torino. Nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti per David Zima, difensore classe 2000 di proprietà dello Slavia Praga.



Con il calciatore un accordo di massima è già stato trovato, manca ancora quello tra le due società ma Vagnati è al lavoro per cercare di raggiungere al più presto un'intesa.