Non si sblocca la trattativa tra il Torino e il Crotone per Junior Messias. Anzi, l'affare si fa sempre più complicato. La società calabrese ha infatti preso tempo e, prima di cedere il brasiliano, vuole trovare il suo sostituto, come ha spiegato il presidente Giovanni Vrenna.



“Sia per Messias che per Simy abbiamo imbastito diverse trattative, su entrambi ci sono dei club italiani molto importanti, di primo livello. Ma penso che faremo prima qualcosa in entrata, non possiamo restare ancorati a questi due nomi” ha dichiarato Vrenna al Corriere dello Sporti.