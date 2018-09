Due novità di formazione per il Torino in vista della sfida contro l'Udinese di domenica. Ola Aina è tornato a lavorare oggi in gruppo, ma non è ancora al meglio e al suo posto dovrebbe giocare Berenguer. Novità anche a centrocampo, con Rincon che potrebbe riposare dopo gli impegni con la nazionale e Baselli che si candida a prenderne il posto in una mediana che vede anche Meité e Soriano.