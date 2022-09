Nemanja Radonjic fino a questo momento è stato autore di un inizio di stagione altalenante: devastante nelle prime tre partite, dove è stato letteralmente imprendibile per i difensori avversari, non convincente nelle ultime uscite.



Ma qual è il vero Radonjic? Ivan Juric si fida di lui e delle sue qualità, per questo motivo potrebbe confermarlo nell'undici titolare anche nella partita di sabato contro il Napoli.