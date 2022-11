Fra i vari giocatori attualmente a disposizione di Ivan Juric c'è anche il giovane centrocampista Matthew Garbett. Lo scorso anno il calciatore neozelandese è stato uno dei punti fermi della Primavera del Torino, è stato ora promosso in prima squadra ma non sta trovando spazio, motivo per cui il dt Davide Vagnati è alla ricerca di una nuova squadra per lui.



L'obiettivo del Torino è quello di trovare una squadra in serie B a cui cedere il prestito Garbett in modo che possa giocare con maggiore continuità.