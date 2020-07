Si fa in salita la strada che porta al passaggio di Joao Pedro dal Cagliari al Torino. Le prime proposte fatte dalla società granata non hanno infatti convinto i dirigenti del club sardo.



Joao Pedro, autore fino a questo momento di un ottimo campionato, sta inoltre attirando l'attenzione anche di diverse altre società. Il Torino, fino a quando non avrà conquistato la salvezza sul campo, non potrà inoltre provare ad accelerare la trattativa per l'attaccante brasiliano.