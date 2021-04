Voluto fortemente da Marco Giampaolo, titolatissimo nella prima parte di stagione (nonostante prestazioni spesso deludenti), riserva con Davide Nicola: parliamo di Karol Linetty, centrocampista che finora non ha convinto particolarmente e che in questo finale di stagione si gioca la permanenza al Torino.



Il finale di campionato sarà decisivo per il polacco, che dovrà dimostrare di meritarsi di restare al Torino, dopo una serie di prestazioni poco brillante. L'obiettivo di Nicola è quello di recuperare anche Linetty, così come fatto con molti altri giocatori.