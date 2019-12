Non solo l'attacco, anche il centrocampo del Torino sarà ridotto all'osso. Nell'allenamento di questo pomeriggio si è infatti fermato anche Sasa Lukic: il mediano serbo ha subito un trauma conclusivo sopra il ginocchio sinistro. Walter Mazzarri spera di poterlo recuperare per la partita contro la Fiorentina: l'allenamento di rifinitura di domani sarà decisivo.



Se Lukic non ce la dovesse fare a esserci contro i viola, sarà Soualiho Meité a sostituirlo nella posizione di trequartista.