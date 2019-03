Brutte per Walter Mazzarri dall'allenamento al Filadelfia: si è fermato Sasa Lukic. Il centrocampista serbo nelle ultime settimane era diventato un titolare del Torino ma ora rischia di dover saltare la trasferta in casa del Frosinone a causa di un fastidio al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate domani, prima della partenza per la cittadina ciociara.



Mazzarri allo Stirpe dovrà inoltre rinunciare a Ola Aina, infortunatosi nel riscaldamento della partita contro il Chievo Verona: il terzino nigeriano per tutta la settimana ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra.