Sessione di rifinitura per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani, a Bergamo (calcio d'inizio alle ore 15), contro l'Atalanta. Dopo l'analisi al video, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni a tema e un programma tecnico.

All'allenamento di oggi non ha preso parte Ricardo Rodriguez per una sindrome gastro-intestinale.