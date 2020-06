Il Torino continua a coltivare il sogno di regalarsi Radja Nainggolan per la prossima stagione. Un'operazione difficile quella che porta al centrocampista belga, attualmente in prestito al Cagliari dall'Inter. Il patron granata Cairo è disposto a giocarsi la carta Armando Izzo, o in alternativa Nicolas Nkoulou, per convincere i nerazzurri.