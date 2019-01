Da alcuni mesi il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi si sono messi al lavoro per rinnovare il contratto di Vittorio Parigini. Il cambio di procuratore fatto dall'attaccante negli scorsi mesi, ora è Beppe Galli e non Paolo Paloni a curare gli interessi del calciatore, ha però bloccato la trattativa.



Ora i colloqui tra i dirigenti del Torino e il nuovo agente di Parigini sono ripresi e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma per il rinnovo del contratto che, al momento, ha come scadenza il 30 giugno 2020.