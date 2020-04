Il contratto che lega Tomas Rincon al Torino scadrà il 30 gennaio del 2021 ma la società granata ha già avviato le trattative con l'agente del centrocampista per prolungarlo di un'altra stagione.



Rincon è uno dei giocatori dai quali il Torino vuole ripartire nelle prossima stagione e, proprio per questo motivo, è già stata avviata la trattativa per rinnovo fino al 30 giugno del 2022 del contratto.