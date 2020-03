Tra i giocatori ancora di proprietà del Torino attualmente in prestito in giro per l'Europa c'è anche Vitalie Damascan: l'attaccante moldavo, ma di passaporto rumeno, è in prestito al Fortuna Sittard, squadra olandese con cui in questa stagione ha collezionato 19 presenze e 6 gol.



Damascan non rientra nei piani del Torino e nelle prossime settimane il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava si metteranno al lavoro per cercare di cederlo a titolo definitivo: il Fortuna Sittard può riscattare il cartellino del giocatore versando nelle casse granata 1,5 milioni di euro.