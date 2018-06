E' Soualiho Meité l'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare il centrocampo in vista della prossima finestra di calciomercato. Secondo Tuttosport, per arrivare al centrocampista francese classe '94, che ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, il club granata è pronto a offrire al Monaco due calciatori: il laterale Antonio Barreca e l'attaccante Mbaye Niang.