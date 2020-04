Nelle prossime settimane in casa Torino dovrebbero arrivare i rinnovi dei contratti di Cristian Ansaldi e di Lorenzo De Silvestri, ma la società granata sta valutando anche l'ipotesi di prolungare quelli di altri giocatori come Daniele Baselli.



Il centrocampista è arrivato al Torino nell'estate del 2015 ed è uno dei giocatori che da più tempo vestono la maglia granata. Ha creato un buon legame con l'ambiente e per questo motivo sta ora valutando l'ipotesi di restare a vita al Torino.