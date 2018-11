Il mercato di gennaio si sta avvicinando e il Torino è alla ricerca di un esterno per il proprio centrocampo. Manuel Lazzari della Spal è il grande sogno, ma il terzino nella prossima sessione di mercato non si muoverà da Ferrara e il presidente Urbano Cairo rinvierà l'offerta alla prossima estate, nel frattempo, però, si sta guardando intorno alla ricerca di alternative



Una di questa è Antonio Candreva: il Torino non ha perso le speranze di riuscire ad arrivare al giocatore dell'Inter e sta preparando un'offerta ufficiale all'Inter per avere il giocatore in prestito a gennaio.