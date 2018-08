Salvo sorprese non sarà Luca Antonelli il terzino sinistro che il presidente del Torino Urbano Cairo consegnerà al tecnico Walter Mazzarri. Nonostante nelle scorse settimane la società granata si sia mossa con l'agente del giocatore e abbia formulato un sondaggio con il Milan, Antonelli non è considerato una prima scelta.



Il Torino proverà a chiudere per uno tra Kieran Gibbs del West Bronwich e Junior Firpo del Real Betis: se nessuno di questi due affari dovesse andare in porto, solo allora la trattativa per Antonelli potrà riaprirsi.