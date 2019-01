Tolgay Arslan è sempre più distante dal Torino. Nelle scorse settimane dalla Turchia era rimbalzata la voce di un interessamento della società granata per il centrocampista tedesco di proprietà del Besiktas ma, dopo aver effettuato un sondaggio, la società granata non ha portato avanti la trattativa.



Arslan difficilmente arriverà sotto la Mole in questa sessione di mercato, il centrocampista tedesco non è infatti considerato una priorità per i dirigenti del Torino e per l'allenatore Walter Mazzarri.