"Qualcosa in difesa faremo". Parole queste del presidente del Torino Urbano Cairo a cui hanno poi fatto eco quelle dell'allenatore Walter Mazzarri che ha confermato la necessità della squadra granata di avere qualche uomo in più in difesa. Necessità di acquistare qualche giocatore per il pacchetto arretrato arriva dal fatto che Bonifazi sarà costretto a stare fermo circa un mese e dal fatto che i tempi di recupero di Lyanco non sono ancora noti.



Per questo motivo si è riaperta la pista che porta a Juan Jesus della Roma, giocatore che Walter Mazzarri conosce avendolo già allenato ai tempi dell'Inter.