Il Torino pensa al futuro di Dennis Praet. Il belga è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Come riporta La Stampa il riscatto sarebbe una mossa fin troppo azzardata per un giocatore perseguitato da numerosi problemi fisici. La strada che porta alla sua permanenza in granata è una sola, ovvero il rinnovo del prestito per un'altra stagione. La partita con il Leicester, club proprietario del cartellino, è aperta.